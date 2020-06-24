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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد "السوشيال ميديا" يشنون هجومًا حادًا على الناشطة "آية حجازي" بسبب تحالفها مع الارهابيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا على الناشطة المصرية آية حجازي بسبب تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال رواد السوشيال: "هل يمكن لشخصية مشوهة أخلاقياً ومنحرفة سلوكياً مثل آية حجازي أن تكون مؤتمنة على الأطفال كما تدعي؟، سؤال ظل طويلاً دون إجابة".
وأضاف رواد السوشيال: "هل لشخصية تحمل كل ذلك الحقد والعنصرية بل وأتهمت بتعريض الأطفال للإغتصاب أن تتحدث عن الحقوق والحريات؟".
ووجه رواد السوشيال صفعة لها قائلين: "هذه العميلة وزوجها هم الذين باعوا قضايا الوطن وتحالفوا مع إخوان الخراب والدمار والفوضى ولن يردعهم وازع من أخلاق أو ضمير".
وأشار رواد التواصل الاجتماعي في رسالتهم: "لن يصمت المصريين عن هذه النماذج الضالة المضلة من المرتزقة الذين تخلوا عن الشعب والوطن لكسب حفنة من الدولارات".
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