شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 167267 حالة.



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 .

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة.

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