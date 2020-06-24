شكرا لقرائتكم سوريا الديمقراطية: تركيا غير قادرة على تأمين مناطق محتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، إن تركيا غير قادرة على تأمين المناطق التي تتواجد بها في شمال سوريا.

وغردت على "تويتر": "الفوضى الأمنية تتجلى في "المناطق المحتلة من تركيا" في ضوء وجود داعش والقاعدة والفصائل الأخرى".

وتابعت: "تركيا غير قادرة على تأمين هذه المناطق أو غير مهتمة بتأمينها".

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وفي 5 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية عن حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش، بالتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.

واعتقلت الحملة عناصر من داعش، بينهم أجانب، واستهدفت خلايا التنظيم قرب الحدود العراقية.

وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في بيان وقتذاك: "تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة، مما شكل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم".