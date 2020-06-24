من خلال الموبايل.. تعرف على خطوات شحن كارت عداد الكهرباء بخاصية NFC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إطلاقها خاصية الـNFC التي تستخدم في شحن كارت عداد الكهرباء من خلال الموبايل في أي مكان بالإضافة لكيفية استخدامها، عن طريق تطبيق سهل وبسيط، من خلال التليفون المحمول الخاص بك.

ويستعرض "الخليج 365" كافة المعلومات المتعلقة بالخدمة الجديدة.

خاصية NFC

هي خاصية توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة عبارة عن شريحة إلكترونية متواجدة في الغطاء الخلفي للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر، بمجرد تلامسهما معا من الخلف، في دائرة نصف قطرها قرابة 4 سم، و يتمكن كل من الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيا كان حجمها، والقيام بعدة مهام ، دون الحاجة إلى وجود إنترنت الشريحة ،أو إنترنت واي فاي.

ويدعم الكارت المزود بخاصية الـNFC الذي توفره الشركة القابضة للكهرباء، من إمكانية شحن كافة أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات ،حيث يمكن شحن العدادات عبر تطبيقات سهل أو من خلال تطبيق My Fawry أو تطبيق "خالص".

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء:-

1- العمل على إدخال بياناتك ثم الضغط على زر تسجيل من أجل إنشاء حساب جديد.

Advertisements

2- بعد إنشاء الحساب والدخول العمل على اختيار الشركة التي تتبعها.

3- بعد ذلك قم باختيار اسم الشركة المصنعة للعداد من القائمة ثم الضغط على متابعة.

4- التأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC، ثم قم بشحن محفظة البرنامج بالرصيد عن طريق بطاقتك البنكية الإلكترونية .

5- العمل على اختيار شحن الكارت من القائمة الرئيسية .

6- قم بلصق كارت العداد في ظهر الهاتف الخاص بك من أجل نقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

7- بعد أن يتم نقل الرصيد بنجاح إلى الكارت، قم بتركيب الكارت داخل العداد من أجل نقل رصيد الشحنة.

تغيير كارت العدادات الغير مفعل بالخاصية.

من الممكن تغيير كارت العداد القديم باستخدام كارت آخر جديد مزود بخاصية الـNFC عن طريق التوجه لإدارة الكهرباء التجارية التابع لها المشترك.