بالصور.. لحظة سحب البلازما من أول متبرع متعافى من كورونا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، استقبالها أول متبرع ببلازما المتعافين من فيروس "كورونا" المُستجد، ضمن خطة استخدام "البلازما" في علاج المصابين بالفيروس.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المتبرع يُدعى أحمد الشناوي من أهالي المحافظة، والذي سبق وتعافى من الفيروس، وحضر إلى بنك الدم بمنطقة "الأحرار" وحرص على التبرع بالبلازما، ليكون أول المتبرعين بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية نفذت خطوة استباقية من خلال حملة لدعوة المتعافين من فيروس "كورونا" المُستجد إلى التبرع بالبلازما، وجرى التواصل مع عدد منهم، والذين أبدوا استعدادهم للتبرع لإنقاذ حياة المصابين بالفيروس.