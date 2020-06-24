بالصور..أوقاف كفر الشيخ تعقم المساجد استعدادًا لفتحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء 16 إدارة فرعية، حملة تطهير وتعقيم للمساجد، استعدادًا لاستقبال المصلين بداية من السبت المقبل.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، أن أعمال التطهير والتعقيم، تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى مساء يوم الجمعة المقبل، من الداخل والخارج.

وقال الفقي، إنه يجب على المصلي مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، خلال تردده على المسجد لأداء الفريضة، وأهمها ارتداء الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة به.