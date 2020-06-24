مصابو كورونا في قطر يتجاوزون 17 ألفًا.. والكويت تسجل زيادة ملحوظة

سجلت قطر، اليوم الأربعاء، استقرارًا نسبيًا بعدد الإصابات على أساس يومي بفيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة باليوم السابق، فيما سجلت الكويت ارتفاعًا بالحالات الجديدة المؤكدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1199 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة بـ 1176 إصابة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى17591.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 104، فيما يقبع 1068 في المستشفيات لتلقي العلاج بينهم 219 في العناية المركزة.
في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء القطري معاودة الموظفين في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز 50 % من العددالإجمالي للموظفين أعمالهم في مقر العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد أو عند الطلب بحسب الأحوال، مؤكدا استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصابة 846 حالة جديدة، مقارنة بـ 641 إصابة في اليوم السابق،، ليصبح إجمالي عدد الحالات 41,879 حالة وتسجيل 505 حالات شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 337.
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