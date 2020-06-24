لبنان تتصدر تويتر.. ونشطاء: انسحاب الشعب وهجرة البلاد أحد طموحات النظام الحاكم

تصدر هاشتاج لبنان مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على استسلام الشعب وانسحابه من الشوارع والتفكير فى الهجرة أحد طموحات النظام الحاكم، بسبب فشل السلطة فى وضع خطة واضحة لتخطي الأزمات التى تتعرض لها البلاد.

قال مغردون إن استسلام الشعب اللبناني وانسحابه كليًا من الشوارع والميادين والتفكير فى الهجرة كحل وحيد أكثر الأشياء التى تطمح لها احزاب السلطة،

لافتين إلى أن السلطة ترى المواطن عبارة عن عدة دولارات يتم إرسالها إلى لبنان.

وأكد نشطاء ان لبنان يمتلك كل مقومات الإنقاذ من الأزمات التى تعرضها لها، لكن النظام الحاكم ليس لديه خطة واضحة لإنتشال البلاد من النفق المظلم الذى دخلت فيه بسبب الفساد وسوء التخطيط، قائلين:" النظام الحاكم لا يفكر فى مصلحة الوطن".

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وتابع البعض الأخر:" كفى مؤامرات وتشويه للتاريخ من قبل القوى الظلامية، وتدمير حرية الرأي من قبل مجموعات الظلام والشمولية، لان لبنان التنوع والحرية، على الجميع الامتناع عن تدمير القضاء او ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات".



ولفت آخرون، أن زمن الخوف بدء يطرق أبواب لبنان، بعد ان أصبح إتهام رجل الدين بالعمالة لمجرد قول الحقيقة، والفقير إذا طالب بالحياة الكريمة وتوفير لقمة العيش.