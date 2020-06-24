حذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، من التهاون مع فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن "التهاون سيكون باهظ الثمن".
وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي، إن "العراق تمكن من تحمل الأشهر الأولى بعد تفشي كورونا في العالم، لكن التهاون مع الفيروس سيكون ثمنه باهظا".
وأضافت "نتوجه إليكم اليوم في وقت حرج برسالة بسيطة ولكنها عاجلة، وهيأن نظل ملتزمين بمحاربة انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات، وبشكل أساسي من خلال الإجراءات الفردية لكل شخص منا".
وتابعت بلاسخارت "نحيي العمل الدؤوب والشجاعة الهائلة والتضحيات التي يقدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين بذلوا كل ما لديهم، حتى حياتهم، للمساعدة في حمايتنا من الجائحة، كمانتقدم بالتعازي لكل من فقدوا أحباءهم بسبب هذا المرض".
وأكدت أن "السلطات الصحية المحلية والإقليمية والوطنية وكذلك أصدقاء العراق وشركاءه، حذروا طوال الوقت من أن التهاون سيكون باهظ الثمن، ولا يمكننا المبالغة في خطورة الموقف، لكن الخوف والمعلومات المضللة لا يقلان خطورة، لذا علينا أن نقاوم بشجاعة ومعلومات سليمة ونصائح عملية وانضباط جماعي".
وبينت بلاسخارت "سوف يتجاوز العراق ذلك من خلال انضباط الفرد والرغبة في البقاء على إطلاع من مصادر المعلومات الموثوق بها والجهود الحثيثة للجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر العراقيين من التهاون بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.