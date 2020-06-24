الحكومة الجزائرية تسقط إجبارية امتحان شهادة التعليم المتوسط

أصدر رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019 / 2020.



وبموجب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، تصبح "شهادة التعليم المتوسط اختيارية، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية

للانتقال إلى مستوى أعلى".

وأضاف البيان، أن الانتقال سيكون باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20.

وأشار إلى "أنه يمكن للتلاميذ الذين

لم يحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، والتي سيحتسب معدلها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى".

وبخصوص الطلاب الذين يقدمون الامتحانات بطريقة حرة، والذين يبلغ تعدادهم 23000، فشهادة التعليم المتوسط، تعتبر إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة للدخول والدراسة في أي معهد مهني عال.