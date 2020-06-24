لافروف: العلاقة بين روسيا وفنزويلا في مجال الطاقة تتطور

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا وفنزويلا، في مجالي الطاقة والتعاون العسكري الفني تتطور قدما.
وأضاف لافروف، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي خورخي أريريسا، "تعتبر فنزويلا، صديقنا الموثوق في أمريكا اللاتينية وفيالساحة الدولية بشكل عام، نحن نثمن عاليا الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، التي تتطور على أساس الاتفاقات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفنزويلي نيكولاس مادورو".
وأشار لافروف، إلى أن روسيا ترحببالاتفاق الأخير بين القيادة الفنزويلية والمعارضة، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال لافروف "نحن نؤيد موقف الرئيس مادورو وحكومته، الهادف إلى تطوير حوار وطني مع المعارضة، ونرحب بالاتفاقيات الأخيرة بشأن التعاون مع ممثلي المعارضة في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، والاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية".
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