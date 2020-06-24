كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع غير مسبوق في الوفيات والإصابات بكورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 465 وفاة و15968 إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وكشفت الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي إلى 14476 حالة وفاة، فيما لا تزال في البلاد 183022 حالة نشطة للفيروس مقابل 258684 حالة شفاء.

وتتوزع معظم الإصابات النشطة بين ولايات ماهاراشترا ودلهي وتاميل نادو وكجرات.

وأشارت الصحة الهندية، إلى أن الهند تتجاوز الأغلبية الساحقة في دول العالم من حيث معدل الوفيات جراء كورونا بالنسبة لعدد المواطنين.

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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، الاثنين، عن تسجيل 15372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتزداد الحصيلة العامة للحالات إلى 426397.

وقالت الصحة الاتحادية الهندية: إن عدد وفيات كورونا بلغ في اليوم الماضي 423 شخصا، ما رفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 13695.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,101 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,874 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.