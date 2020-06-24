كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعدات طبية من الإمارات إلى جوبالاند-الصومال لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جوبالاند-الصومال، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد قال محمد أحمد عثمان الحمادي سفير دولة الإمارات لدى الصومال: "تأتي هذه المساعدات الطبية اليوم إلى جوبالاند-الصومال تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة بالدول الأفريقية، وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة بشكل عاجل لآلاف العاملين في القطاع الطبي وكل ما يلزمهم لممارسة عملهم، لتمكينهم من القيام بعملهم الدؤوب في تقديم العلاج المناسب للمرضى من أبناء الشعب الصومالي لمواجهة الجائحة".

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وفي وقت سابق، أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحمل 27 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منها سبعة أطنان مساعدات من الدولة و20 طناً من المنظمة، لمساعدة نحو 27 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 963 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 96 ألفا من المهنيين الطبيين.