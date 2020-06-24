كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الطيران الباكستاني يكشف تفاصيل جديدة عن تحطم الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الطيران الباكستاني، غلام سروار خان، اليوم الأربعاء، أنه تم تشتيت طياري طائرة ركاب باكستانية تحطمت الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 97 شخص، وانشغلوا أثناء حديثهم عن جائحة فيروس كورونا المستجد أثناء الاستعداد لمحاولة هبوط فاشلة مبدئيًا.

وقال الوزير غلام سروار خان، للبرلمان وهو يقدم تقريرًا أوليًا عن الكارثة: "هبطت الطائرة على محركاتها في المحاولة الأولى، قبل الإقلاع مرة أخرى"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "خان": "قال مسجل بيانات الرحلة، إن معدات الهبوط تم تخفيضها على مسافة 10 أميال بحرية، ولكن بعد ذلك رفع مرة أخرى 5 أميال بحرية من المدرج ، الذي وصفه بأنه "يُستعصى على الفهم".

وأردف، أن الطائرة كانت "صالحة 100٪ للطيران" ولم يكن هناك أي خلل فني. لكنه أوضح، أن الطيارين لم "يركزوا" بسبب الوباء.

واستطرد "خان": "كان النقاش طوال الوقت حول الفيروس"، في إشارة إلى التبادلات بين الطيار ومساعد الطيار، الذي قال إنه استمع إليه على مسجل صوت قمرة القيادة، لافتًا إلى أن: "كانت كورونا مهيمنة على أذهانهم. تأثرت عائلتهم بالفيروس."

ولم يوضح التقرير الذي راجعته وكالة "رويترز" محادثة الطيارين بشأن الفيروس، لكنه قال، إنهم لم يتبعوا البروتوكولات المحددة.

وأضاف: "تم تجاهل العديد من التحذيرات والتنبيهات مثل السرعة الزائدة وعدم هبوط معدات الهبوط وتنبيهات القرب من الأرض. تم الهبوط مع تراجع معدات الهبوط. لقد لامست الطائرة سطح المدرج على محركاتها".

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كما قال "خان"، إن الطيارين والمسؤولين في مراقبة الحركة الجوية لم يتبعوا الإجراءات المحددة. كان القبطان ومساعد الطيار من ذوي الخبرة واللياقة الطبية".

وأضاف "خان"، أن البيانات أظهرت أن الرحلة PK8303 من مدينة لاهور الشرقية كانت على ارتفاع 7،220 قدمًا (2200 م) فقط عندما كانت على بعد 10 أميال (16 كم) من المدرج، على الرغم من أنه كان يجب أن تكون على ارتفاع 2500 قدم (762 م).

وأكد "خان"، أن مراقبة الحركة الجوية لفتت انتباه الطيار إلى المخالفات، ونصحت بعدم الهبوط، وبدلاً من ذلك حثت على الالتفاف.

لكنه قال: "عندما كانوا في وضع الهبوط، تم تحذيرهم من قبل وحدات التحكم، سأتصرف ... ثم بدأوا في مناقشة فيروس كورونا مرة أخرى."

وأوضح، أن تقرير التحقيق كشف أن الطيار لم يذكر أي خلل فني خلال النهج النهائي، مشيرًا إلى أن: "كانت آخر كلمات الطيار هي يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي".

سجلت باكستان 188926 إصابة و 3775 حالة وفاة في جائحة الفيروس ، مع ارتفاع كبير في الحالات المبلغ عنها خلال الشهر الماضي.