كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يشهد العرض العسكري عشية التصويت الذي قد يمدد حكمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرضًا عسكريًا مذهلًا في الساحة الحمراء، اليوم الأربعاء، وهو عرض وطني قال منتقدون، إنه صُمم لرفع تقييماته الأقل من المعتاد عشية تصويت على مستوى روسيا يمكن أن يمدد حكمه حتى عام 2036.

وشاهد "بوتين" بينما كانت قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تتجول في السماء، وطارت القاذفات ذات القدرة النووية فوقها، وسار أعمدة الدبابات وأكثر من 14,000 جندي، بما في ذلك بعض الحلفاء مثل الصين، سارت سابقة تحت أشعة الشمس الحارقة، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم تأجيل العرض، بمناسبة الذكرى 75 للنصر الذي حققه الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية على النازيين، من 9 مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن النقاد قالوا، إنه لا يزال من غير المسؤول المضي قدمًا فيه.

ورفض الكرملين هذا التأكيد، قائلاً، إن الإصابات اليومية الجديدة، وإن كانت لا تزال بالآلاف، تتضاءل، خاصة في العاصمة الروسية، المركز الأصلي للتفشي، وأنه تم اتخاذ جميع احتياطات السلامة.

أعطى المتطوعون أقنعة وقفازات لمن يشاهدون في الميدان الأحمر وأمروهم بالجلوس بمقعدين منفصلين.

لم يرتد "بوتين"، الذي يحيط به قدامى المحاربين، قناعًا، ولكن تم اختبار الأشخاص من حوله لفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المحاربين القدامى الذين تم عزلهم في منتجع خارج موسكو مسبقًا.

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احتشد آلاف الناس في شوارع موسكو لمشاهدة الدبابات تتدفق في المدينة في عطلة رسمية.

ووجه "بوتين" لهجة تصالحية تجاه الغرب، على الرغم من الشكوى السابقة من ما أسماه محاولات بعض الدول الأوروبية لإعادة كتابة التاريخ.

وقال، إن موسكو لن تنسى أبدًا المساهمة التي قدمها حلفاء الاتحاد السوفيتي في زمن الحرب، بما في ذلك افتتاحهم لجبهة ثانية في عام 1944.

كما أشار "بوتين" بشكل غير مباشر إلى رغبته في أن يعقد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قمة لمحاولة معالجة مشاكل العالم.

وقال "بوتين": "نحن منفتحون على الحوار والتعاون بشأن أحدث القضايا الدولية".

ومن بينها إنشاء نظام أمني موثوق به وعام، والذي يحتاجه العالم الحديث المعقد سريع التغير. معا فقط يمكننا الدفاع عنها من تهديدات خطيرة جديدة".

حضر الحدث حوالي 10 من قادة العالم، معظمهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق. واضطر رئيس قيرغزستان إلى الانسحاب في اللحظة الأخيرة بعد أن كان اختبار شخصين رافقوه إلى موسكو إيجابيًا لفيروس كورونا عند الوصول.