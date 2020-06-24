كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دبلوماسيون: توصيات السفر الخاصة بالاتحاد الأوروبي قد تعرقل الأمريكيين والروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل الاتحاد الأوروبي في إعادة فتح الحدود للغرباء اعتبارًا من يوليو المقبل، ولكنه سيراجع وضع فيروس كورونا المستجد لمواطني الدول كل أسبوعين، وكشف دبلوماسيين ووثيقة تحدد المعايير يمكن أن تمنع الأمريكيين والروس من الخروج.

وقال دبلوماسي بشأن الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية: "يبدو أن هناك الكثير من التفكير بالتمني في هذه التوصيات. كما أنها تسبب الكثير من الجدل. قد ينزلق الأول من يوليو تسلك العديد من البلدان على طريقتها الخاصة على أي حال"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ووفقًا للوثيقة التي ستناقش من قبل المبعوثين في بروكسل، اليوم الاربعاء، سيتم تقييم الدول أيضًا لسجلاتها في الاختبار وتتبع الاتصال والمعالجة وموثوقية البيانات وترتيبات السفر المتبادل لسكان الاتحاد الأوروبي.

استنادًا إلى آخر تحديث للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، هنا يمكن أن تستبعد المنهجية المقترحة المسافرين من الولايات المتحدة والمكسيك، ومعظم أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وروسيا وإيران والمملكة العربية السعودية وأفغانستان، من بين آخرين.

تحرص الكتلة المكونة من 27 دولة على استئناف السياحة، التي تلقت ضربة هائلة خلال جائحة الفيروس، لكن المخاوف من حدوث طفرات ثانية سمحت حتى الآن بإعادة فتح جزئي وجزئي للحدود مع قيود صحية وأمنية متعددة.

Advertisements

تقترح مسودة توصيات من الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي كرواتيا، والتي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، السماح لغير المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي من دول بها إصابات مستقرة أو متناقصة، وأولئك الذين يعانون من "حالة وبائية مماثلة أو أفضل" من أوروبا.

يتم تعريف هذه المعايير الوبائية على أنها بين 16-20 حالة إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها على مدى 14 يومًا لكل 100,000 شخص.

الولايات المتحدة، حيث حظر الرئيس دونالد ترامب الزائرين الأوروبيين في بداية الأزمة، لديها حتى الآن أكبر عدد من الوفيات والحالات في العالم.

لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي شددوا على أن معايير السفر يمكن أن تتغير وأن التوصيات لن تكون ملزمة.

ويهدف الاقتراح، الذي يهدف إلى تعزيز نهج منسق، إلى تغطية منطقة شنغن الأوروبية للحدود غير المرئية التي تجمع معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.

وهو إنجاز كبير للاندماج الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، فقد عانى من انتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة حيث أعادت البلدان ضوابط الحدود لاحتواء الفيروس.