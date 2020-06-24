كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تخفف قيود السفر على سكان هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة في تابوان، اليوم الاربعاء، أن البلاد ستخفف قيود فيروس كورونا المستجد على الحدود للسماح بدخول الناس من هونج كونج لأسباب إنسانية. قبل افتتاح مكتب تايوان لمساعدة الأشخاص الراغبين في الفرار من المدينة التي تحكمها الصين.

وقال مركز القيادة المركزية للوباء في تايوان في بيان، إنه ابتداء من يوم الاثنين، سيُسمح لمواطني هونج كونج الذين يرغبون في السفر إلى تايوان "لاعتبارات إنسانية خاصة" بالتقدم بطلب للسماح لهم بالدخول، على الرغم من أنه سيتعين عليهم أن يثبتوا قبل قدومهم أنهم ليس لديهم فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المركز: "سيتعين عليهم أيضًا إكمال 14 يومًا من الحجر الصحي، كما هو الحال مع جميع الوافدين إلى تايوان".

كما قال مركز قيادة الوباء، في بيان منفصل، إنه سيبدأ يوم الخميس أيضًا السماح لبعض الركاب بالعبور عبر مطار تايبيه الدولي الرئيسي، على الرغم من أنه لن يسمح لهم بمغادرة المطار وسيتم فصلهم عن الركاب الآخرين.

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وقالت تايوان في وقت سابق هذا الشهر، إنها ستنشئ مكتبًا مخصصًا لمساعدة أولئك الذين يفكرون في مغادرة هونج كونج مع تشديد بكين قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة، بما في ذلك تشريع جديد للأمن القومي.

يبدأ المكتب الجديد عملياته في التاريخ الحساس من 1 يوليو، وهو اليوم الذي عادت فيه هونج كونج إلى الحكم الصيني في عام 1997 بوعد بالحريات المستمرة واسعة النطاق بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" الصينية.

أغلقت تايوان حدودها إلى حد كبير في منتصف مارس لمنع انتشار الفيروس، مما يعني أن أي شخص يرغب في المجيء إلى الجزيرة من هونج كونج سيجد صعوبة بالغة.

أدانت الصين، التي تدعي أن تايوان الديمقراطية أراضيها، حكومة تايبيه لعرضها مساعدة الناس من هونج كونج، التي ضربتها أشهر من العداء أحيانًا ضد الصين، الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية قبل إدخال قيود التاجية التاجية. وتنفي الصين التدخل في شؤون هونج كونج.

كانت تايوان ناجحة للغاية في السيطرة على انتشار الفيروس، بفضل أعمال الوقاية المبكرة والفعالة، ولم يتم إغلاقها بالكامل مطلقًا، على عكس البلدان الأخرى حول العالم.