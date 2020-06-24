الطيرة: إصابات بالكورونا بعد حفل زفاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت بلدية الطيرة كل من تواجد في حفل زفاف بقاعة الكرم، يوم الخميس الماضي، وكل من تواجد في حفل حنة العروس لهذا العرس يومي 16 و17 حزيران/ يونيو الجاري، للدخول مُباشرةً إلى حجر صحي منزلي.

وصرحت بلدية الطيرة في بيان أصدرته اليوم: "مواطني الطيرة الأعزّاء، بعد التأكد من ظهور علامات فيروس كورونا على العديد من المواطنين، مؤخرا، تطلب بلدية الطيرة من كل الذين تواجدوا في حفل الزفاف الذي تمّ يوم الخميس الماضي، 18/6/2020، (بقاعة الكرم) وكل من تواجد أيام حنة العروس لهذا العرس يومي 16 و17 أن يدخلوا مُباشرةً إلى حجر صحي بيتي، وعدم الاختلاط أو التعامل مع الآخرين أو الخروج من المنزل".

وأكدت أنه "على الذين يشعرون بأي علامات مرضيّة تُشير لتعرضه للإصابة، أن يُبلغ الجهات الطبية المعنية مُباشرةً ويطلب فحص فوري للكورونا".

وصرحت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، بلغ لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأربعاء، 1733 مع تسجيل 65 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، فيما بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة منذ بداية الأسبوع الحالي 99 إصابة.

وفي منطقة المثلث، سُجل ارتفاع جديد في عدد الحالات، إذ بلغ مجمل الإصابات في أم الفحم 110 بزيادة 3 حالات منذ الأمس، وفي باقة الغربية وصل عدد الحالات إلى 74 مع تسجيل 5 إصابات جديدة، وفي كل من جسر الزرقاء وكفر قرع وعرعرة مع تسجيل إصابتين في كل منها، بالإضافة إلى إصابة واحدة في كل من جت المثلث والطيبة وكفر قاسم خلال اليوم الأخير.