آرسنال يحسم مصير مدافعه لويز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آرسنال الإنجليزي أعلن وبشكل رسمي عن تجديد عقده مدافعه، البرازيلي ديفيد لويز، لمدة عام.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد لويز مع نهاية حزيران/يونيو الجاري، حيث انضم للفريق مطلع هذا الموسم، قادمًا من تشيلسي، إلا أن ميكيل أرتيتا، مدرب الجانرز، طالب إدارة النادي بتمديد عقده لمدة عام.
وجاء الإعلان عن التجديد للويز مفاجئا لجماهير الفريق اللندني، خصوصا بعد أن تعرض المدافع لانتقادات عنيفة على أدائه أمام مانشستر سيتي، في مباراة آرسنال الأولى بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل بديلًا لبابلو ماري المصاب.
وشارك لويز في الدقيقة 24، ولكن تم طرده بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، حيث تسبب في هدف وركلة جزاء لصالح السيتي، لكن أرتيتا دافع عن لاعبه عقب المباراة.
وشارك لويز مع آرسنال في 33 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل هدفين، وصنع آخر.
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