مانشستر سيتي يسعى لإبرام صفقة قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي يتفوق على نظيره مانشستر يونايتد وليفربول، في سباق إبرام صفقة قوية في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وليفربول كانا يرغبان في ضم مدافع نادي نابولي، كاليدو كوليبالي منذ فترة طويلة، إلا أن الكفة الآن أصبحت تميل إلى السيتي، في الوقت الذي يفضل فيه اللاعب الانتقال للبريمييرليغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول كان يرغب في ضم كوليبالي، وقدم عرضًا بالفعل مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه انسحب من السباق، بعد تحديد نابولي 90 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

وأوضحت أن نابولي قد يخفض مطالبه المالية إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني فقط نظير الاستغناء عن لاعبه، ملمحة إلى أن كوليبالي نفسه يرغب في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ويسعى بيب غوارديولا لتعزيز دفاعات فريقه بمدافع يتمتع بالقوة والسرعة، ويستطيع تكوين ثنائية قوية مع الفرنسي إيمريك لابورت.