شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة إنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمديريات الساحل باليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 24 يونيو 2020 نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الثلاثاء، عددا من الأنشطة الإنسانية في مديريات الساحل الغربي، تضمنت خدمات صحية وحملات نظافة.

Advertisements حيث ارسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثلاث عيادة طيبة متنقة إلى مديرية موزع بمحافظة تعز ،وعيادة طيبة إلى منطقة موشج بالخوخة وعيادة طيبة إلى مخيم العليلي بمحافظة الحديدة. وقامت هيئة الهلال بحملة نظافة واسعة في إحياء وشوارع مدينة المخا بمحافظة تعز، والنزول إلى المشغل النسوي في مديرية الخوخة وتركيب مكيفات. يأتي ذلك في إطار المشاريع والأنشطة الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لأهالي الساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب التي فرضتها عليهم المليشيات الحوثية.

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