شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهند تسجل 15968 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:59 مساءً, 24 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 15.968 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 465 حالة وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 456.183 إصابة ، فيما بلغ مجموع الوفيات 14.476 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن مجموع عدد المتعافين بلغ 258.685 حالة.

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