شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: نتضامن مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها والان نبدء بالتفاصيل

أدانت باكستان، بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ بالستية وطائرات مفخخة بدون طيار تجاه المملكة.

وأشادت في بيان أصدرته، باعتراض الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في أرواح المدنيين.

ودعت باكستان إلى وقف فوري لهذه الهجمات، معربة عن دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.