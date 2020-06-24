شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 1142 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت سلطنة عمان 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منها 671 حالة لعمانيين و471 لغير عمانيين . وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس 33536، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 142 وفاة، مبينة أن عدد المتعافين من الفيروس بالسلطنة بلغ 17972 للشفاء.

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