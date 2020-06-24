شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالي يبدأ زيارة إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

بدأ وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو اليوم زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس. ومن المقرر أن يلتقي دي مايو برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

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