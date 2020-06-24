النيابة السودانية تأمر بضبط قيادي إخواني بارز بتهم فساد

مرتضى كوكو - الخرطومالأربعاء 2020/6/24 04:31 م بتوقيت أبوظبي
أصدرت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، أمرا بضبط القيادي البارز في نظام الإخوان البائد عبدالحليم المتعافي، في بلاغات تتعلق بفساد مالي.
وقالت النيابة السودابنة، إن القيادي الإخواني هارب من العدالة، ودعت السودانيين المساعدة القبض عليه وتسليمه لشرطة نيابة الأموال العامة.
ويعد عبدالحليم المتعافي واحدا من أبرز قيادات تنظيم الإخوان البائد، وعمل وزيرا للزراعة وحاكما لولاية الخرطوم، وتلاحقه الكثير من اتهامات الفساد خلال الفترة الماضية.
ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.
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