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"كورونا" يبعد رئيس قرغيزستان عن عيد النصر الروسي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأربعاء 2020/6/24 03:38 م بتوقيت أبوظبي

تغيب رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، عن عرض عيد النصر في روسيا، الأربعاء، بعدما تبين لدى وصوله إلى موسكو أن شخصين رافقاه في الرحلة الجوية مصابان بفيروس .

وتأجل العرض الذي يحيي الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعدما كان مقررا في التاسع من مايو/ أيار وذلك بسبب تفشي .

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وكان من المقرر حضور جينبيكوف العرض إلى جانب عدد من زعماء الجمهوريات السوفيتية السابقة.

ومن بين الزعماء الآخرين الذين تغيبوا عن العرض رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف الذي قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن حضوره يعني أنه سيضطر لقضاء عيد ميلاده في الحجر الصحي.

ولم يحدد مكتب جينبيكوف المسؤولين اللذين أصيبا بالمرض. وقالت حكومة قرغيزستان إنها قد تشدد قيود الحد من انتشار الفيروس مرة أخرى بعد عودة الإصابات بكوفيد-19 في البلد الذي تقطنه 6.5 مليون نسمة.

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