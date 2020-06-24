روحاني: مستعدون للمحادثات إذا اعتذرت واشنطن عن انسحابها من الاتفاق النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن بلاده ستكون منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا اعتذرت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقدمت تعويضا لطهران.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "ليست لدينا مشاكل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن فقط إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واعتذرت وعوضت طهران عن انسحابها من اتفاق 2015".

وأضاف "لكننا نعلم أن دعوات الحوار مع طهران ما هي إلا أقوال وأكاذيب".