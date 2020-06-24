انت الان تتابع ترامب: الجدار الحدودي مع المكسيك أوقف المهاجرين وفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

1أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بدور الجدار الحدودي بين بلاده والمكسيك، قائلا إنه منع انتقال المهاجرين غير الشرعيين وفيروس كورونا.

جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر في مدينة يوما احتفالا بانتهاء بناء 200 ميل من الجدار (322 كلم)، "إنه أقوى جدار، موجود في العالم... يتمتع بتكنولوجيا لا تُصَدّق"، حسبما ذكرت صحيفة "أريزونا ديلي ستار".

وأكد ترامب على فاعلية الجدار في مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، قائلا: "لقد أوقَف كوفيد-19، لقد أوقَف كل شيء"، مشيرا إلى أنه "لولا الجدار، لكان الوضع كارثيًا".

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كانت الإدارة الأمريكية أعلنت، الاثنين، أن ترامب سيتوجّه الثلاثاء إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

ويسعى ترامب إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية وتعزيز رصيده لدى ناخبيه بعدما تضاءل بسبب الأزمات التي استجدّت في الأشهر الأخيرة مثل جائحة كوفيد-19، أزمة البطالة، حركة الاحتجاج ضدّ عنف الشرطة والعنصرية.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي في بيان أنّ ترامب سيبحث مع مسؤولين محليين في موضوع "أمن الحدود"، وسيتفقد الجدار.