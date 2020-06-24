محاكمة صحفيين أتراك كشفوا مقتل عناصر استخباراتية في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت اليوم الأربعاء محاكمة ستة صحفيين أتراك، بعد ثلاثة أشهر من احتجازهم لاتهامهم بالكشف عن وثائق سرية متعلقة بمقتل عناصر استخباراتية تركية في ليبيا.

Advertisements ويواجه سبعة صحفيين وموظف حكومي اتهامات تتعلق بتغطيتهم جنازة عناصر بجهاز الاستخبارات الوطني قتلوا في ليبيا كما قاموا بكشف هوياتهم. وجرى احتجاز الصحفيين منذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي، أما الموظف فهو متواجد بألمانيا ويجرى محاكمته غيابيا. ووفقا للائحة الاتهام يسعى الإدعاء التركي لحبس الصحفيين لمدة تصل إلى 10 أعوام لانتهاكهم قوانين الاستخبارات.

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