شكرا لقرائتكم الآلاف من أهالي كوباني يتظاهرون ضد قتل تركيا 3 سيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرج الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني إلى الساحات في مظاهرة جماهيرية حاشدة تنديدًا بالجريمة الأخيرة التي ارتكبتها الطائرات التركية بحق المدنيين في قرية حلنج والتي راح ضحيتها ثلاث نساء.

وتظاهر الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني اليوم الأربعاء تنديداً باستهداف طائرة استطلاع تركية أمس الثلاثاء، منزل الشهيدة أمينة ويسي في قرية حلنج على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة كوباني، وراح ضحيته 3 نساء وفق ما نقلت وكالة أنباء "هاوار" الكردية.

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وجاءت التظاهرة في كوباني ضمن ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة من استمرار هجمات القوات التركية على المناطق الكردية شمال وشرق سوريا وفي العراق وسط صمت دولي.

واجتمع الأهالي في ساحة المرأة الحرة ورددوا شعارات مناهضة للجرائم التي ترتكبها تركيا بحق الشعب الكردي والمرأة الكردية على وجه الخصوص.

وانطلقت المظاهرة من دوار المرأة الحرة مرورًا بساحة الحرية وانتهاءً بساحة "الشهيد عكيد" التي توقف فيها الأهالي وألقيت هناك عدة كلمات.

وفي الوقت الذي تشهد فيها مناطق شمال وشرق سوريا وشمال العراق هجمات وحشية من قبل آلة القتل التركية، تشهد المسارح الدولية صمتًا مقيتاً، وتحالفات ومؤامرات لا إنسانية على شعوب المنطقة عامة.