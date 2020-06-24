مواعيد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات الخاصة

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعًا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، والسادة رؤساء الجامعات.

واطمأن الوزير، من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وكذا على أخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 علي أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

كما أكد وزير التعليم العالي، على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات، وحتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجه، تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

كما أشار عبد الغفار، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) لسنة 2020 والذي أصبح بموجب أحكامه للسادة رؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حدة، وتحديد الأعداد المتطلب تواجدها من الموظفين الإداريين أثناء إجراء أعمال الامتحانات والأعمال التحضيرية لها، وفقًا للقواعد التي يراها سيادتهم محققة للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.

واستهل المجلس قراراته باعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار المجلس بتاريخ 18/4/2020 التى انتهت الى ما يلى:

• مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام، وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

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• يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات، سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة، فيمكن تقديمها فى أى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.

• نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات، ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانه فى أول انعقاد يلى حضوره عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

• تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي، وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة، ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

أحيط المجلس علما بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كما قرر المجلس الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البيطري بجامعة بدر اعتبارا من العام الجامعي القادم بحد ادني 80% من مجموع الثانوية العامة.

وكذلك الموافقة علي انشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس وكلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واتخاذ الاجراءات القانونية لاستصدار القرار الجمهوري لانشاء تلك الكليات.

كما وافق المجلس على إنشاء اربعة مراكز بجامعة هليوبوليس لخدمة المجتمع والبيئة.

ووافق المجلس علي تعديل مسمى كليتي الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعتي فاروس ومصر للعلوم والتكنولوجيا ليصبح كلية الصيدلة.