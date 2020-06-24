دافع عن المثلية الجنسية.. هشام سليم يرد على منتقدي نجله نور:" بقسوتكم هيسب مصر ويمشي"



أثار نور هشام سليم، الذي تحول جنسيًا جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرح أنه لم يعاني من الخلل الهرموني، ولكنه تحول جنسيًا، بل ودافع عن المثلية سارة حجازي التي انتحرت، وهاجمه الشاعر أمير طعيمة الذي استنكر دعم البعض لرأيه.

ورد الفنان هشام سليم في تصريحات لـ”Et بالعربي”: “أنا شايف أنها شجاعة منه وبيحاول يفهم الناس الحقيقة، ومبيحاولش يستخبى ورا أي ستار”، مؤكدًا أنه لم يرى تصريحات نور لكن أبلغه بعض المقربين بالجدل المثار على السوشيال ميديا.

وتابع أنه كان متوقعًا الهجوم الذي سيتعرض له نجله، بعدما صرح بتفاصيل عملية التحويل الجنسي الخاصة به في برنامج”شيخ الحارة والجريئة”مع المخرجة إيناس الدغيدي في رمضان الماضي: “قولتله أنت داخل على مرحلة جديدة جدا وأصعب من اللي أنت كنت فيها”.

كما أكد أنه داعم لابنه بشكل كبير، فقال: “أنا متربي على كده وهقف جمبي، والناس بتقوله أنه ميعرفش ربنا وهيحرقك، وابني مش عايز أي حاجه غير الرحمة، أرحموه عشان يعرف يعيش”.

وأشار هشام سليم إلى أن نجله نور دخل في حالة نفسية سيئة، بعد الانتقادات التي وجهت إليه مؤخرًا، ومن الممكن أن يهاجر ويترك مصر حتى يستطيع العيش: “أنا عاوز ابني يعيش وقريب مني، مع الأسف حاجة زي كده هيضطر يشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيلته هنا وكل قرايبه، انتوا بترغموه بقسوتكم إنه يدور على حته تانية يعيش فيها”.