عدد المتعافين من كورونا عالمياً يتجاوز 5 ملايين

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جنيف: بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 5 ملايين و36 ألف و723 شخصًا حتى صباح اليوم.

وأفادت بيانات موقع "وورلد ميترز" بأن إجمالي عدد المصابين في العالم بلغ 9 ملايين و343 ألف و297 شخصًا، فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات 478 ألفًا و920 حالة.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بمليونين و424 ألف و168 إصابة، الى جانب 123 ألف و473 وفاة، وتليها البرازيل في المركز الثاني ثم روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو تباعًا.

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