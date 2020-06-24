الصحة العالمية تحذر من انتشار الأكاذيب بشأن كورونا

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تورونتو: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن المعلومات الخاطئة بشأن جائحة "كوفيد 19" تنتشر بشكل أسرع بكثير وبشكل أكبر من الحقيقة على الإنترنت.

جاءت تصريحات تيدروس خلال مشاركته مؤتمر "كوليجن" الضخم حول التكنولوجيات الذي يحضره 32 ألف شخص عبر الإنترنت.

عن شراكات منظمة الصحة العالمية مع شركات التكنولوجيا الكبرى لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، وصف مدير عام الصحة العالمية هذه الشراكات بـ "المفتاح" لمحاربة "وباء التضليل والمعلومات الخاطئة".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تنتشر المعلومات الخاطئة إلى مسافة أبعد وأسرع وأحيانا أكثر عمقا من الحقيقة.. وفي بعض منصات التواصل الاجتماعي، يزداد احتمال نشر الأكاذيب بنسبة 70 في المائة عن الأخبار الدقيقة.. لمواجهة هذا، قمنا بإعداد أنظمة مع الشركات الرقمية لنبقى متقدمين"، لافتا إلى أنه تم إطلاق برنامج الدردشة الصحية لمنظمة الصحة العالمية في مارس، لتزويد ما يصل إلى 2 مليار شخص بمعلومات دقيقة بأكثر من 40 لغة عبر تطبيق "واتس آب" وموقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي.



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