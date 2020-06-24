شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم كافة أشكال الدعم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو يوضح دور التنسيقية في تقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري من خلال الأنشطة و المبادرات التى أطلقتها التنسيقية منذ ظهور الجائحة، و ذلك لإدراك التنسيقية لأهمية التكاتف المجتمعي بكافة كياناته لدعم الجهود المبذولة من الدولة للعبور من تلك الأزمة العالمية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب، قد أطلقت من قبل حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية الحكومية، ودعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، يأتى ذلك انطلاقا من دور التنسيقية في تقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري.

كما شكلت التنسيقية غرفة عمليات مركزية للمبادرة لمتابعة عدد 19 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات كمرحلة أولى تضم عددا كبيرا من المتطوعين والمتطوعات من شباب الأحزاب والسياسيين.

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تستهدف الحملة إطلاق أكبر شبكة من المتطوعين للقيام بالتوزيع والتوصيل المنزلي لبروتوكول العلاج المنصرف من الوزارة للمخالطين والمعزولين منزليا، وتنفيذ العديد من حملات التوعية الخاصة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة كوقاية من تلك الجائحة.

و بدأت التنسيقية العمل على أرض الواقع ، حيث سلمت بمشاركة أحزاب "إرادة جيل" و"الغد" و"الحرية المصرى" بمحافظة القاهرة وعضو التنسيقية الدكتورة شيماء عبد الإله، دفعة من المستلزمات الطبية لدعم مديرية الصحة بمحافظة القاهرة ضمن مبادرة الوعى أمان، تضمنت توفير 4000 كمامة طبية و150علبة قفازات و3 إسطوانات أكسجين و3 منظمات أكسجين.