شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المؤتمر تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لتنفيذ قرارات الخارجية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والتي أكدت أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية وضرورة امتناع كافة الأطراف فى سد النهضة عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، مطالبا المجتمع الدولى سرعة التدخل لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية العرب.

وقال الشريف" فى بيان له اليوم، إنه يجب على المجتمع الدولى أن يساند قرارات وزراء الخارجية العرب بشأن التوصل لحلول سلمية للأزمة الليبية، خاصة فيما يتعلق بالترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الاطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات. وثمن النائب أحمد حلمى الشريف تأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة، وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وأن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري، مشيدا أيضاً بتأكيد وزراء الخارجية العرب بأن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أيه إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.