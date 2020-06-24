شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية يشارك فى مؤتمر حول الاداء الحكومى فى مواجهة كورونا "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس منتدي البرلمانين العرب، الجمعة القادمة فى فعاليات مؤتمر تقيمه جامعة طنطا عبر وسائل الاتصال الحديث حول الأداء الحكومي في مواجهة فيروس كورونا " كوفيد 19 " وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية .

ويعد هذا المؤتمر هو المؤتمر الافتراضي الدولي الثالث الإقتصاد وجانحة الكورونا "التحديات و الآفاق المستقبلية"، ومن المتوقع أن يُلقى "عبد الهادى القصبي"، كلمة داخل المؤتمر، حسبما أكد أحمد قنديل المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية.

يشار إلي إلي أن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال في تصريحات سابقة، إن مصر بدأت مبكراً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الخطط والسياسات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وأن الخطي التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية كانت لها نتائج لاقت استحسان الشعب والمؤسسات الدولية.

وأضاف القصبي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه البوصلة منذ اللحظة الأولى للجائحة، وحدد اتجاه الدولة بالحفاظ مؤكداً أهمية الحفاظ النفس البشرية مهما كانت التداعيات الاقتصادية، ثم بدأت الحكومة كلها بالتفاعل مع الازمة.

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