شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تدين استهداف مدينتى نجران وجيزان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النوب بشدة قيام ميلشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وطالب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، بضرورة أن يقوم المجتمع الدولى بدوره للقضاء على ظاهرة الارهاب بجميع صوره واشكاله.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة، علي أهمية تقديم المجتمع الدولي جميع الدعم للوقوف مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها ودعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.

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جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية، أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البيان على تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.