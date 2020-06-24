شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر القائمة الكاملة للمفصولين من قناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على القائمة الكاملة للعاملين فى شبكة قنوات الجزيرة، الذين تم تسريحهم خلال الأيام الماضية، وإبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم، حيث تضمنت مجموعة من الجنسيات المختلفة وكذلك الأقسام المختلفة.

وتأتى عملية التصفية الأخيرة فى إطار الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدوحة بسبب فيروس كورونا وسوء الإدارة الاقتصادية لموارد البلاد، وفيما يلى القائمة الكاملة:

تم تسريح ٩ من قناة الجزيرة الإخبارية هم:

1-ضياء إبراهيم / صحفي / سوريا

2-عبد الحليم غزالي / أسايمنت / الصباح / مصر

3-أحمد الوحيدي / أسايمنت / الأردن

4-فاتن الغانمي / منتجة جرافيكس / تونس

6-ربا عساف / صحفية بقسم الصحافة / الأردن

7-هاني يارد / سكرول / الأردن

8-معوض جودة / مقابلات / مصر

9-عصام يبومي / بروجرام إديتور / استقالة / كندا

تم تسريح ٢ من البرامج

1-مالك مولوي / شراء البرامج / لبنان

2-ابو باتر بسام فاروقا / منسق / الأردن

تم تسريح ٣ من إدارة ضبط الجودة

1-حسن الراشدي / مشرف / المغرب

2-محسن / مونتير / فلسطيني كندي

3-نسرين / منسقة / سوريا

تم تسريح ٢ من المكتبة

1-نوال / لبنان

2-ليلى / السودان

تم تسريح ١ من المونتاج:

1-سيمون / لبنان

*المباشر (7):

1-جمال ناجي / مدير التحرير / مصر

2-مجدي الحسيني / مشرف / مصر

3-محمد فرحات / صحفي / مصر

4-ياسر الشناوي / برنامج المسائية / مصر

5-نادية (أم حسن) / صحفية / السودان

6-أحمد الزهيري / صحفي / مصر

7-سيد جمال الدين / صحفي / مصر

*الإبداع (4)

1-أحمد القيسي / لبنان

2-خليل لطيف / تونس

3-أداد / العراق / قبول استقالة / هجرة لكندا

4- إسماعيل كشت / ديكور وإبداع / الأردن

*التشغيل والتكنولوجي (8):

1-سيزار / مهندس / broadcast / لبنان

2-راسم / فني صيانة / أردني

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3-ضياء / تليبورت القمر الصناعي / مصري

4-تامر / فني صيانة / مصر

5-محمد شاكر / صيانة / باكستاني

6-إيميلي ليم / مهندسة / broadcast IT/ ماليزيا

8-عبد الله القحطاني / أوتوكيو / سعودي

*الجزيرة نت والسوشال ميديا (33):

1-سلمان البدري / مصر

2-حنان / السودان

3-معاوية الزبير / سوداني

4-محمد القضاة / اردني

5-الفضيل /جزائري

6-خلود /قطر

٧-زياد / صحفي سوشال ميديا / تونس

8-محفوظ القرطيط الفاضلي / الجزيرة نت / المغرب

9-مصطفى البقالي / سوشال ميديا /مغربي أمريكي

‏*AJ+:

(3)

*الوثائقية (2):

٢ / فوق السن

محمد بلحاج / مخرج

*المعهد: (3) فوق السن:

1-المختار ول محم / مسؤول تعليم اللغة العربية / موريتانيا

2-هشام عامر / مهندس مشاريع / مصر

3-محمد القاضي / مخرج / المغرب

*المركز: (4)

1-محمد الشرقاوي / مغربي أمريكي

2-سارة

*الحريات (1):

1-سلوى العبيدي / صحفية / يمنية من المواليد

*الانجليزية (100):

-ماريا / الكولومبية / بروغرام اديتور / ٦٥ سنة

-ندا / مكياج / لبنان

-فيجين ميكسر

٣ مصورين (٢ أجانب + مصطفى مصري تركي)

-مدير البرامج

5 من البرامج

-واحد من التشغيل

- ٣ في الميديا مانجمنت

*الشؤون الإدارية: (7)

1-أحمد وراق / سوداني