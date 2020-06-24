شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أردوغان تتجه إلى إعادة فتح كازينوهات القمار فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلطت صحيفة أحوال تركية الضوء على قضية إعادة فتح كازينوهات المقامرة مرة أخرى فى تركيا، حيث أشارت إلى أنه هناك اتجاه لدى حزب العدالة والتنمية رغم جذوره الإسلامية إلى إعادتها مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن المقامرة تتمتع بتاريخ غني في تركيا، ولكن الكازينوهات تم تقنينها فقط في الثمانينيات تحت رئاسة رئيس الوزراء، تورجوت أوزال وسمح التشريع فقط بفتح الكازينوهات داخل الفنادق، وكانت مخصصة فقط للسياح لجذب الأموال إلى البلاد.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قضت من وقت قريب بأن أي وسائل راحة يتمتع بها المواطنون الأجانب يجب أن تكون متاحة للمواطنين الأتراك.

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وفي 21 ديسمبر 1996، حظرت تركيا رسميًا الكازينوهات مرة أخرى، مما أدى إلى إغلاقها ومع ذلك، ووفقاً لعمليات الشرطة كل عام، كان من الممكن ملاحظة كازينوهات القمار المختلفة تواصل تقديم الخدمة للناس

وقالت الصحيفة :"يجب على أولئك الذين يعتقدون أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية والمحافظ اجتماعيًا لن يسمح مطلقًا بإعادة فتح الكازينوهات، يجب عليهم أن يتذكروا أيضاً أن حزب الحركة القومية اليميني المتطرف كان جزءًا من الحكومة الائتلافية عندما حظرت تركيا عقوبة الإعدام وكان حزب اليسار الديمقراطي جزءًا من نفس التحالف عندما طبقت تركيا سياسات التقشف تماشياً مع صندوق النقد الدولي."