شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بمنح طلاب الثانوية العامة 5% على المجموع مراعاة لظروفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقترح برلمانى، بمنح طلاب الثانوية العامة لهذا العام 5% درجات تضاف على المجموع تقديرًا للظروف التى يواجهونها بسبب كورونا، وتعويضًا عن الضرر الذى أصابهم.

وقالت النائبة - فى مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم - إن طلاب الثانوية العامة واجهوا ظروفا فى غاية الصعوبة والتى تمثلت فى جائحة كورونا العالمية التى آتت بظلالها على سير العملية التعليمية، ودفعت إلى إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية، وأثرت على مستوى تحصيلهم العلمى.

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وأوضحت أن منح طلاب الثانوية العامة فى مصر 5% درجات على المجموع، تقديرًا لظروفهم الاستثنائية التى مروا بها، سيكون بمثابة حافز لهم على التحصيل العلمى، وأخذًا بالاعتبار بأى ظروف مرضية آلمتهم أو آلمت أحد والديهم وأثرت عليهم بالسلب.

وأشارت إلى أن مصر سبق وأن منحت طلاب الثانوية العامة درجات على المجموع الكلى، ففى شمال سيناء، يتم منح طلبة الثانوية العامة 2% على المجموع نتيجة للظروف التى تعيشها سيناء، كما أن فى أعوام 1967، و1973، 1992، تم منح طلاب الثانوية العامة 3% على المجموع، تعويضًا عن الضرر الذى أصابهم.