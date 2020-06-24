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جامعة مصر للعلوم تستعد لامتحانات نهاية العام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، التى أقرها أمس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء،  بتوفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول الى أبواب الجامعة، وقبل دخول الامتحانات.

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صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه سيتم تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريريرة العملية والإكلينيكية، وتشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور العزازى أنه سيتم إعداد الجداول بكل كلية لتكون على فترة واحدة، كما يتم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزي؛ لتسهيل دخول الطلاب للجامعة، حيث يراعى ترك مسافات بين الطلاب في جميع اللجان.

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وذكر الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. أنه تم تحديد  تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث تبدأ إجراءات وآليات عقد الامتحانات الخاصة بطلاب السنوات النهائية، للحفاظ على مستقبل الطلاب، ومن أجل حماية مستقبل مصر.

وأكد الدكتور الظواهرى، على ضرورة التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

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وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.

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الجدير باذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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