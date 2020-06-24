عمان : ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 17972 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (أ ش أ): أعلنت وزارة الصحة العمانية عن ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 17972 حالة. وأكدت وزارة الصحة العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الأربعاء تسجيل 1142 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (33536) حالة بالإضافة إلى 142 وفاة.

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