محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
استقبل معبر قسطل البري جنوب أسوان، اليوم الأربعاء، مئات المصريين العالقين القادمين من دولة السودان، وخضعوا جميعًا للفحص الطبي، عن طريق إدارة الحجر الصحي بالميناء .
وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن إدارة الحجر الصحي بميناء قسطل فحصت 533 مصريًا معظمهم من الطلاب، وبعد التأكد من سلامتهم جرى أخذ اقرار كتابي عليهم بخضوعهم للحجر المنزلي 14 يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عودة 533 من العالقين بالسودان عبر معبر قسطل بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.