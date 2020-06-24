بالصور.. عودة 533 من العالقين بالسودان عبر معبر قسطل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

استقبل معبر قسطل البري جنوب أسوان، اليوم الأربعاء، مئات المصريين العالقين القادمين من دولة السودان، وخضعوا جميعًا للفحص الطبي، عن طريق إدارة الحجر الصحي بالميناء .

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن إدارة الحجر الصحي بميناء قسطل فحصت 533 مصريًا معظمهم من الطلاب، وبعد التأكد من سلامتهم جرى أخذ اقرار كتابي عليهم بخضوعهم للحجر المنزلي 14 يومًا.