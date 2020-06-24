بلجيكا تُسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة في بلجيكا، منذ بداية الوباء إلى 60898.

وأفادت الهيئة، في بيان لها نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكتروني، بأن العدد الإجمالي يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، ويشمل الحالات النشطة المؤكدة، بالإضافة إلى المرضى الذين تعافوا أو توفوا من عواقب الفيروس

في بلجيكا.

وأوضحت الهيئة أنه في خلال الفترة من 17 إلى 23 يونيو، سجلت السلطات في المتوسط ​​16 حالة دخول جديدة للمستشفيات في اليوم، وهو انخفاض بنسبة 20٪ مقارنة بالمتوسط ​​اليومي لعدد 20 مريضًا جديدًا في الأسبوع السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء حاليًا 9722.ِ