تعرف على ضريبة الدخل التى وافق عليها مجلس الوزراء بالسعودية

وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، صباح اليوم الأربعاء على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد، وتعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وتتضمن "شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أوغير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية".
وتناول المجلس ما أحرزته المملكة من تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، وحصولها على المرتبة (الرابعةوالعشرين) متقدمة مرتبتين عن العام الماضي من بين (ثلاث وستين) دولة الأكثر تنافسية عالميا، وعلى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ وما يجسده من دلالة على عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال بالمملكة، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 وإسهامات مشروعاتها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، ونتاج عمل تراكمي لأكثر من (خمسين) جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
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