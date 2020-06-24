بسبب كورونا.. النمسا تصدر تحذيراً من السفر لولاية ألمانية

عقب التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد في مقاطعة جوترسلوه الألمانية، أصدرت النمسا تحذيرا من السفر لولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا. وذكرت الخارجية النمساوية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "على خلفية الانتشار الجديد لفيروس كورونا، سينطبق على ولاية شمال الراين-ويستفاليا تحذير جزئي من السفر (الدرجة الأمنية الخامسة)- يُحذًّر من السفر إلى شمال الراين-ويستفاليا". ولاية شمال الراين-ويستفاليا تحذير جزئي من السفر (الدرجة الأمنية الخامسة)- يُحذًّر من السفر إلى شمال الراين-ويستفاليا". وبالنسبة لباقي ألمانيا، ترى الوزارة وجود خطورة أمنية أقل (المستوى 4)، حيث جاء على الموقع: "لا يوصى بالسفر غير الضروري إلى ألمانيا". جاء على الموقع: "لا يوصى بالسفر غير الضروري إلى ألمانيا". وبوجه عام هناك 6 مستويات من التحذير من السفر في النمسا، وينطبق أعلى تحذير عندما يتعلق التحذير بالبلد بأكمله. وتضع النمسا ولاية شمال الراين-ويستفاليا في نفس مستوى التحذير من السفر إلى مقاطعة هوبي الصينية ومدينة لومباردي الإيطالية.

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