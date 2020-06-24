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قروض دون فوائد لدعم المتأثرين بجائحة كورونا في سلطنة عُمان

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أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أوامر باعتماد برنامج للقروض الطارئة دون فوائد، لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرراً من رواد ورائدات الأعمال؛ خصوصًا الحاصلين على

بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين لحسابهم الخاص، وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العُمانى وصندوق الرفد؛ وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا بالسلطنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس .

 

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بتداعيات وباء على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان.

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