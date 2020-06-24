فيكتوريا الإسترالية تستدعي الجيش لمواجهة تزايد إصابات كورونا

طالبت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في إستراليا، اليوم الأربعاء، الجيش والسلطات القضائية الأخرى بتقديم المساعدة لمواجهة الارتفاع الأخير فيأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
أول حالة وفاة بالفيروس يتم تسجيلها منذ مايو الماضي.
وسجلت فيكتوريا، وعاصمتها ملبورن، اليوم 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة، تعد
وطلبت حكومة الولاية مساعدة قوات الدفاع الاسترالية بجانب ولايات نيو ساوث ويلز وساوث أستراليا وتاسمانيا وكوينزلاند المجاورة للتعامل مع اختبارات فحص كورونا والأمور اللوجستية.
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