فيكتوريا الإسترالية تستدعي الجيش لمواجهة تزايد إصابات كورونا

طالبت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في إستراليا، اليوم الأربعاء، الجيش والسلطات القضائية الأخرى بتقديم المساعدة لمواجهة الارتفاع الأخير في

أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا



وسجلت فيكتوريا، وعاصمتها ملبورن، اليوم 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة، تعد

أول حالة وفاة بالفيروس يتم تسجيلها منذ مايو الماضي.

وطلبت حكومة الولاية مساعدة قوات الدفاع الاسترالية بجانب ولايات نيو ساوث ويلز وساوث أستراليا وتاسمانيا وكوينزلاند المجاورة للتعامل مع اختبارات فحص كورونا والأمور اللوجستية.